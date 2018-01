L'agente di Franck Kessie, George Atangana, ha parlato a Milannews per commentare la vittoria contro il Cagliari:



INIZIO DIFFICILE - "Faccio un discorso che vale per tutti i giocatori del Milan, sia nuovi che vecchi: se due o tre anni fa giocavano in un certo modo, ora non possono essersi dimenticati come si fa. Quando ci sono tanti cambiamenti e un rinnovamento, si può andare incontro ad alcune difficoltà. Ci sono stati troppi allarmismi, bisogna dare tempo a questi ragazzi di ambientarsi, di lavorare e dimostrare il loro valore. E questo vale anche per Franck”.



LA PARTITA - “Ha avuto un ottimo impatto sulla partita e mi auguro anche sul futuro del Milan. Questa prestazione è stata molto importante anche dal punto di vista mentale per il giocatore. Se lui sta bene mentalmente, riesce ad esprimere tutte le sue qualità. In questo momento, sta bene e sta facendo quello che sa fare. La scelta di venire al Milan è stata dettata da una serie di fattori. All’inizio le cose non sono andate bene, ma ora le cose stanno andando meglio e questo è una cosa positiva per tutti”.



GATTUSO - “Gattuso è stato un grande campione. Kessie ha un grande potenziale, ora sta a lui dimostrare che si merita la considerazione e la stima di Gattuso”.