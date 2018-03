L'agente del manager del Liverpool Jurgen Klopp, Marc Kosicke, apre a un possibile ritorno in Germania del proprio assistito; non si tratterebbe però di un ritorno al Borussia Dortmund, bensì a un trasferimento sulla panchina del Bayern Monaco. L'agente, infatti, definisce Klopp come "l'uomo giusto" per il Bayern. Riporta ESPN.