Daniel Perez, agente di Kondogbia, centrocampista di proprietà dell'Inter e ora al Valencia, parla a Tribuna Deportiva del futuro del francese: "Il Real Madrid su Kondogbia? Non ho notizie in tal senso, penso che sia uno scherzo nato da un'intervista del 2013 ripresa oggi nella quale Geoffrey diceva di sognare il Real. E' normale che molti club lo seguano dopo le prestazioni offerte in questa stagione, ma Geoffrey sogna di giocare la Champions con il Valencia. Il giocatore è stato chiaro l'anno scorso: non ha voluto andare in Premier e, dopo aver parlato con Marcelino, è stato molto deciso nel voler andare in Liga".