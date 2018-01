Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, commenta a Kiss Kiss Napoli il rendimento del centrale difensivo: "E' al top negli ultimi mesi, è leader di livello. Io gli dicevo: perché vai a saltare di testa su calcio d'angolo? Tanto non segni! Lui ha colto la sfida e ha fatto gol... Ora trascina la squadra con personalità, nel modulo di Sarri ha un ruolo importante anche in impostazione. In Italia è il difensore centrale più forte. Compagni e staff tecnico lo aiutano a dimostrare le sue qualità. Van Dijk? Forte, ma in Inghilterra. Var? Koulibaly non fa fallo quando segna. Resta un miglioramento per il calcio, è la giusta direzione. Scudetto? Il Napoli ha le carte in regola. Cagliari-Juve? Le immagini sono sotto gli occhi di tutti...".