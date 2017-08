Intervistato da Radio Kiss Kiss a Napoli l'agente del difensore centrale, Kalidou Koulibaly ha parlato del futuro del suo assistito negando ogni possibilità che il centrale senegalese possa finire alla Juventus.



NON PUO' COMPRARLO - "La Juventus non mi ha mai contattato per Kalidou. Loro sanno che senza una clausola non possono aprire una discussione con il Napoli, soprattutto dopo il caso Gonzalo Higuain della passata stagione. Non credo sia possibile per i bianconeri contattare il mio assistito".