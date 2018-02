Inter, c'è ancora Lautaro Martinez al centro dei pensieri nerazzurri. Roly Zarate, agente dell'argentino classe '97, ha parlato a Fox confermando così il passaggio dell'attaccante nel club meneghino, con tanto di rifiuto al Real Madrid: "Lautaro ha avuto un'offerta dal Real Madrid ma la sua scelta è stata di andare all'Inter perché vuole giocare, essere protagonista e sentirsi al centro di un progetto".



COUDET SPAVENTA L'INTER: RISCHIO POSTICIPO - Intanto, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Olimpo, Eduardo Coudet, tecnico del Racing Avellaneda, ha parlato della cessione del suo gioiello e delle tempistiche dell'arrivo a Milano: "Lautaro è molto tranquillo. Gli ho detto di godersi il momento, noi lo aiuteremo in tutto. Spero rimanga con noi fino a dicembre. La partenza di Lautaro a luglio dipende dalla Copa Libertadores. Io sono rimasto a questa versione dopo aver parlato con il club, cioè io so che in base alla nostra posizione nella Copa potremmo far sì che Lautaro rimanga qui fino a dicembre o meno, poi non so se ci siano stati sviluppi da questo punto di vista. Non so quanto possa influire la valutazione economica del giocatore su questa scelta, non posso preveere il futuro, mi limito semplicemente a basarmi sui fatti, sulle cose che ho fra le mani".