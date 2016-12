Intervistato dal sito Tuttojuve.com, Graziano Battistini - procuratore del portiere bianconero Nicola Leali - ha dichiarato: "Sta facendo una bella esperienza in un grande club come l'Olympiacos, la lingua e le abitudini sono differenti rispetto a quelle italiane ed è molto contento. Il club greco è felice delle sue prestazioni, tutto sta procedendo secondo programmi. Giocando anche l'Europa League ha ulteriormente acquisito esperienza ampliando un curriculum che in Italia in pochi possono vantare. La Juventus? Per adesso loro sono molto informati su come il ragazzo sta giocando in Grecia, penso che tutto proceda in modo positivo".