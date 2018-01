Lisandro Lopez è un nuovo difensore dell'Inter. Queste le parole dell'agente dell'ex Benfica a FcInterNews.it: "I nerazzurri lo seguivano con parecchio interesse da un po’ di tempo. E ora si è concretizzata l’opportunità di poterlo tesserare. Sul mio assistito c’erano quattro squadre spagnole e due inglesi. Ma lui ha scelto l’Inter per storia, grandezza e attualità. So che ha parlato con Spalletti, ma non mi ha confidato cosa siano detti. Lisandro è molto competitivo. Ha firmato per l’Inter perché vuole giocare. Chiaramente poi le decisioni spetteranno al suo tecnico. Ma lui farà di tutto per poter essere schierato. È molto felice della scelta effettuata e viene a Milano non per essere di passaggio, ma per restare. Maglia? La 2, perché si tratta del numero che ha usato sempre".