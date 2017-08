L'agente di Lucas Perez ha parlato a RomanewsWebRadio delle voci che vorrebbero il suo assistito nel mirino della Roma: ''Sono amico di Monchi e il ds giallorosso non cerca un attaccante come Lucas. A lui il ragazzo interessava quando era al Siviglia per la verità, ma ora la Roma non ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. I giallorossi hanno già attaccanti di ruolo. Non so perché il nome di Lucas Perez sia uscito sui giornali accostato alla Roma, ma posso garantirvi che non cercano attaccanti come lui. Ho parlato molte volte con Monchi e me lo ha confermato. Lui cerca un tipo di calciatore non comparabile per caratteristiche. La Roma ha bisogno di un giocatore di molta qualità che non sia una prima punta, un giocatore da ultimo passaggio, è molto differente. Se posso fare un paragone, Mahrez sarebbe più come un Banega ai tempi del Siviglia di Monchi''.