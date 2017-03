Intervistato dai microfoni di Mundo Deportivo, Giuliano Bertolucci, l'agente del difensore brasiliano del PSG, Marquinhos, ha confermato la fase di stallo nella trattativa per il rinnovo del contratto con il club parigino: "Marquinhos non ha ancora rinnovato, è da cinque mesi che non trattiamo con il Paris Saint-Germain. Il rinnovo è fermo. Barcellona? Per ora non ho avuto nessuno contatto con il club catalano. Quanto costa? Non ne ho idea, ma la scorsa estate so che il PSG ha rifiutato un'offerta da 60 milioni per lui".