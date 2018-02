Federico Mattiello da ieri è un nuovo giocatore dell'Atalanta. La Juve, quindi, lascia la proprietà del giocatore, che era in prestito alla Spal (e ci rimarrà fino al termine della stagione), mantenendo però un diritto di recompra. Queste le parole del suo agente, Andrea Pastorello, che ha parlato a Tuttojuve.com: "La società emiliana non voleva privarsi di un titolare a metà campionato, per cui abbiamo portato avanti queste trattative nonostante sapessimo che doveva concludere il torneo proprio con la Spal. Il trasferimento è stato definitivo, di conseguenza la squadra acquirente è autorizzata a farti sostenere le visite mediche. Per un giorno, è diventato un giocatore dell'Atalanta e poi è stato ceduto in prestito alla Spal fino al termine della stagione. L'operazione, un po' complessa a livello di carte, è avvenuta così: risoluzione del prestito con la Juventus, vendita definitiva alla società orobica e successivo prestito agli emiliani".