Luca Ariatti, agente di Filippo Melegoni, 18enne centrocampista dell'Atalanta, parla del suo assistito ai microfoni di Sky Sport: "Parliamo di un ragazzo di Bergamo e atalantino da sempre, s'è confermato bene nel club e nelle nazionali giovanili. Giocando con la squadra del suo cuore in Serie A ha ha coronato un sogno, il ragazzo è ambizioso e sa di essere nel club ideale per crescere. È da mesi in pianta stabile in prima squadra, per assimilare i segreti dei titolari. È un classe '99, il futuro è dalla sua parte e c'è grande fiducia. Restare o andare via in futuro? È una valutazione che faremo insieme al ragazzo e al club, il ragazzo dovrebbe essere in Primavera e invece ha bruciato le tappe. Adesso deve continuare questa crescita".