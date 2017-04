Alex Meret, portiere ora alla Spal ma di proprietà dell'Udinese, è il primo nome in casa Juve per il dopo Buffon. Queste le parole del suo agente, Federico Pastorello, a Tuttosport: "Lo seguono tutte le big, ma di sicuro i precedenti della Juve con Pogba e Dybala intrigano il ragazzo. La Juve ha vinto con lo zoccolo duro dei “vecchietti”, ma pure puntando sui talenti. Il suo futuro? Facciamogli concludere bene il campionato con la Spal, poi credo che l’Udinese lo voglia tenere un anno in A. Ma ora sono tutte ipotesi: ho imparato a non escludere mai nulla nel calcio".