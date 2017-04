Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato del futuro del portiere oggi alla Spal: "Contatti diretti con Giuntli non li ho avuti. Piace, ma non solo al Napoli. Ci sono anche tante altre società italiane e straniere. Meret non è secondo a nessuno in Italia, ma deve concentrarsi e finire al meglio il campionato con la SPAL poi valuteremo le opportunità. Penso che si possa valutare anche l’ipotesi di crescere alle spalle di un grande portiere anche perché Meret non ha mai giocato in serie A. Le qualità del ragazzo sono elevate per cui non abbiamo fretta di arrivare all’obiettivo di essere titolare in una grandissima squadra.”