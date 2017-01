Mateja Kezman, agente del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it di Inter, Juve e Milan: "La verità è che per quel che mi riguarda, al momento, non ho avuto nessun contatto con nessuno di questi club. Ora non bisogna pensare al mercato. Sergej è sotto contratto con la Lazio per i prossimi tre anni e mezzo, sta giocando bene e sono convinto possa fare ancora di più, visto il suo grande potenziale. Deve quindi essere concentrato soltanto sul calcio giocato e sulla sua squadra".