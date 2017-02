Sergej Milinkovic-Savic è tra i centrocampisti dal rendimento migliore dell'attuale serie A. 4 gol e 5 assist divisi in 22 presenze, un ruolo sempre più determinante alla Lazio. Gli estimatori non mancano, parliamo di un classe 1995 con ampi margini di miglioramento. Basti pensare alla dichiarazioni di Rocco Maiorino, direttore sportivo del Milan: "Keita obiettivo rossonero? Si tratta di un giocatore molto forte, ma il mio preferito della Lazio è Milinkovic-Savic". Per saperne di più, calciomercato.com ha intervistato l'agente Mateja Kezman.



Kezman, le parole di Maiorino hanno sorpreso tutti. Lei ha mai avuto contatti con il Milan in passato?

"No, non abbiamo mai avuto contatti con il Milan in passato per Sergej".



Dichiarazioni che però possono far piacere sia a lei che al giocatore?

"Possono far piacere sì, ovviamente. Però non voglio commentare oltre, Sergej è un grande talento e ci sarà sempre gente che lo ama. Adesso ha solo bisogno di lavorare sodo per migliorare e raggiungere risultati più importanti con la Lazio".



Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile trattativa per il rinnovo con il club biancoceleste, conferma?

"Non ho ancora parlato con nessuno fino ad oggi a Milano, la Lazio non mi ha chiamato circa il suo contratto. Abbiamo molto tempo davanti a noi ancora insieme, non c'è alcuna fretta".



Una società che lo sta seguendo con attenzione è la Juventus. Sa qualcosa dell'interessamento dei bianconeri?

"No, con me non si sono mai fatti sentire. Ripeto un concetto chiaro: Sergej è molto felice alla Lazio ed è concentrato solo sul suo club'.