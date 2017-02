M'Bala Nzola sembrava a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina nell'ultimo giorno del mercato invernale poi però è rimasto al Francavilla con un discorso più o meno avviato tra i club in vista di giugno. A gianlucadimarzio.com ha parlato però il suo agente, Didier Pignisi, che ha così fatto chiarezza: ‘Non ho avuto nessun contatto con la Fiorentina e, contrariamente a quanto si legge da qualche tempo, non siamo al corrente di nessun tipo di accordo per M'Bala. Confermiamo invece di essere in contatto con alcuni club che hanno manifestato il loro interesse nei confronti del nostro giocatore’.