L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Jens Odgaard, talento danese classe '99, ha parlato a BT della scelta di trasferirsi a Milano: ''Jens è ovviamente molto contento di questo trasferimento. E' una cosa enorme per lui. Jens ha rifiutato delle offerte importanti dalla Germania, che gli sono arrivate anche un anno e mezzo fa. Però non ha ritenuto fosse il momento giusto per andare via, così ha proseguito la sua maturazione al Lyngby. Avevamo proposte da Germania, Olanda e Inghilterra. Sappiamo benissimo che l’Inter è un grandissimo club, dove è difficile sfondare per via della folta concorrenza, ma Jens ha un grandissimo talento ed è fisicamente e mentalmente pronto per questa sfida. Ha un contratto lungo in una grande squadra, per cui è felice. Questo accordo gli dà sicurezza e tranquillità per lavorare. E il fatto che l’Inter lo abbia messo sotto contratto per quattro anni è la dimostrazione che credono in lui e gli daranno il tempo necessario per dimostrare di poter essere importante per la squadra. L’Inter crede che Jens sia ancora più forte di quanto abbia già dimostrato nelle partite che ha giocato e di quanto hanno visto. Vedono un grande potenziale in lui ed era importante per loro averlo subito per imparare la lingua e la cultura di un paese diverso nella prossima stagione. Ora Jens sarà in ritiro con l’Inter e poi parteciperà alla tourneé. Per questo era importante concretizzare il trasferimento immediatamente così da potergli permettere di partire con la prima squadra''.