Autore di una tripletta nel derby Primavera contro il Milan, Jens Odgaard, attaccante classe '99 dell'Inter, si è preso le luci della ribalta. Della sua scelta di vestire nerazzurro e di tanto altro, ha parlato il suo agente, Simon Friis, a fcinternews.it: "Dopo sabato ha scritto sul suo profilo instagram: “Milano è nerazzurra”. Si è calato bene nello spirito interista. Tra poco cambierà casa e si trasferirà in un suo appartamento. Fino ad oggi ha vissuto con i compagni di squadra, migliorando la lingua e l’intesa con gli altri giocatori. Come detto le cose stanno andando per il verso giusto. Salto in Prima Squadra? Facciamogli fare esperienza e poi vedremo. Deve solo pensare a giocare al meglio e a segnare tanti goal. Il resto verrà di conseguenza. Perché l'Inter? È vero che molte squadre italiane avevano pensato al suo ingaggio, ma per rispetto nei loro confronti non svelerò quali fossero. Jens ha scelto i nerazzurri perché hanno un team molto forte. Ci sono tanti ’99 dalle ottime potenzialità. In più la società è stata molto seria nei suoi confronti. Lo hanno fatto visionare per molto tempo. Lo conoscevano bene e questo è stato importante per noi. Poi giocare nell’Inter può solo essere positivo nella carriera di un giocatore".