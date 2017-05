Il Milan è scatenato sul mercato, con l'affare Kessie in fase avanzata e i sondaggi approfonditi per i due giocatori del Sassuolo Duncan e Pellegrini. Una mini rivoluzione a centrocampo che potrebbe rivelarsi il preludio anche a degli addii. In discussione il futuro di Mario Pasalic, arrivato in prestito secco dal Chelsea. Marko Naletilic, agente del croato, prova a fare chiarezza ai microfoni di calciomercato.com.



Naletilic, avete avuto contatti con la nuova proprietà del Milan per il futuro di Pasalic?

"Non ancora, sono arrivati da poco e per il momento hanno altre priorità. Conosco i nuovi dirigenti, sono ottimi professionisti".



Un futuro ancora da decidere...

"Si, penso che con il Milan avremo un confronto a fine stagione. Siamo tranquilli, non abbiamo fretta".



Conte sembra soddisfatto della sua stagione: c'è stato un contatto con il tecnico italiano?

"Con Conte non ho mai parlato di Pasalic fino ad oggi. L'ultimo contatto con il Chelsea risale a due mesi fa, abbiamo fatto il punto della situazione".



Pasalic la sua scelta l'ha già fatta?

"Mario sta benissimo al Milan, vorrebbe rimanere. Questo è il suo pensiero, ma dipende da tanti fattori. Anche da quelli che saranno i programmi, le valutazioni del Chelsea. Noi abbiamo grande rispetto per loro, hanno puntato su di lui per primi in passato. E' chiaro che per noi sarà importante il progetto tecnico, lo spazio che Pasalic potrebbe avere. Nel suo percorso di crescita è fondamentale che giochi, che sia considerato".



Una condizione possibile al Milan, forse meno al Chelsea...

"Chiaramente si. Ripeto, aspettiamo la fine della stagione e parleremo con il Milan".



Montella potrebbe essere un alleato: si sono parlati nelle ultime settimane?

"Certo, ma non di mercato. Quelle sono decisioni che non spettano a loro. Posso dire che hanno un ottimo rapporto professionale".