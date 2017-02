Mario Pasalic è risultato decisivo nella sfida vinta dal Milan con il Bologna in 9 contro 11. Queste le parole dell'agente del centrocampista rossonero, Naletilic, a Juvenews.eu: "Ha fatto una grandissima partita, è stato uno dei migliori in campo. Mario è in crescita e io dico che in futuro sarà uno dei più bravi in quel ruolo. Ha grande personalità, tatticamente è intelligente, ha preso grande fiducia grazie a Montella e può solo che migliorare".



In prestito dal Chelsea, quale sarà il suo futuro? "Vediamo, lui è un giocatore del Chelsea e dobbiamo decidere il da farsi a fine stagione. Il ragazzo è felice al Milan ma ora non voglio fare nessuna previsione. Per ora è felice e gioca titolare al Milan. Saremo disponibili a trattare la possibilità che continui con il Milan ma deciderà il Chelsea cosa fare con lui, questa è una cosa importantissima visto che i Blues sono i proprietari del cartellino. Lui è tifoso del Milan da bambino e ringrazierà sempre per la fiducia dimostrata dal club rossonero, questo può voler dire niente ma può voler dire anche molto".