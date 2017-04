In estate il Milan opererà molto in entrata, sopratutto a centrocampo. Tante idee, profili seguiti più volte anche dal vivo dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli come nel caso di Lorenzo Pellegrini. Mezzala classe 1996 esploso quest'anno con la maglia del Sassuolo, dopo le buone impressioni fornite nella passata stagione. Numeri importanti, da giocatore vero: 6 gol con 7 assist in campionato in 27 presenze, 1 centro anche in Europa League e in coppa Italia.



TRA ROMA E MILAN - La Roma ha un gentleman agreement con il Sassuolo, un diritto di recompra a 10 milioni da poter esercitare in estate: "Non abbiamo ancora parlato con il club giallorosso, l'intenzione è quella di finire bene la stagione e fare un grande Europeo con la under 21, poi decideremo il futuro.-afferma Giampiero Pocetta in esclusiva a calciomercato.com- Molto importante sarà il parere nostro, il mio e di Lorenzo che in questa stagione ha mostrato una crescita importante sotto tutti i punti di vista. E' molto seguito in Italia e all'estero, adesso deve rimanere concentrato solo sul campo. Un ritorno a Trigoria? Non voglio rispondere a questo, se è una priorità o meno. Lo sarà sicuramente il progetto tecnico che verrà proposto al ragazzo. Milan? L'interesse ci lusinga. Ma tante società sono interessate come ho detto prima".



VOLONTA' DEL GIOCATORE- La Roma ha seguito passo dopo passo la crescita del centrocampista dell'Under 21 azzurra e si è convinta ad esercitare l'opzione per il suo riacquisto a fine stagione. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e da chi sarà il prossimo allenatore dei capitolini, che dovrà esprimere il proprio parere su uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Il Milan rimane in corsa, Montella lo apprezza e lo avrebbe voluto già la scorsa estate. Lorenzo Pellegrini al centro del prossimo mercato, la partita sul futuro è ancora aperta.