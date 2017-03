Intervistato ad MilanNews.it l'agente di Lorenzo Pellegrini ha commentato le voci sull'interesse dei rossoneri: "Piace a tantissime squadre - ha detto Giampiero Pocetta - Con il Milan non c’è stato nulla di concreto, ma non mi meraviglia il fatto che il Milan abbia messo gli occhi su di lui. È un giocatore che sta andando oltre le più rosee aspettative, parliamo di un calciatore di alto profilo. È normale che attiri l’interesse delle big, mi meraviglierei del contrario. Mirabelli in tribuna sabato per Sassuolo-Lazio? Non lo so. Siamo a fine marzo, non credo che il Milan debba scoprire Pellegrini oggi. Vediamo cosa succede, la cosa importante è che il giocatore continui a confermare i suoi progressi e concluda al meglio la stagione. Poi a fine anno valuteremo con il Sassuolo tutta la situazione".