Ieri è arrivata l'ufficialità della firma di Pepe col Besiktas. Oggi Ahmet Bulut, agente che ha curato l'operazione insieme a Jorge Mendes, ha svelato alcuni retroscena dell'operazione. Ecco le parole riportate da fcinternews: "Le discussioni sono durate 3 mesi, non è un accordo che si trova in una settimana. Ogni cosa è filata liscia sin dal primo giorno. PSG e Inter lo volevano, la Juventus ha fatto un tentativo all'ultimo ma eravamo ormai a un punto in cui i bianconeri non rappresentavano più un'alternativa".