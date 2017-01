Matteo Roggi, procuratore tra gli altri di Perin, a Lady Radio parla così del mercato della Fiorentina e anche degli intrecci di mercato con il suo assistito: ‘Perin piaceva alla Fiorentina ma visto l’ingaggio e il valore del giocatore non era un’operazione possibile per i viola. Lui adesso guadagna come i top player della Fiorentina e cambiando squadra avrebbe chiesto, ovviamente, anche un ritocco dell’ingaggio e non sarebbe stato possibile’.