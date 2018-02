Si è conclusa come preventivato nei giorni scorsi la trattativa tra il portiere Christian Puggioni e il Benvento. L'estremo difensore ormai ufficialmente ex Sampdoria ha lasciato Genova, città in cui è nato, per cercare l'impresa in Campania e provare a salvare la squadra del patron Vigorito. Poco dopo l'ufficialità è arrivata anche una nota del suo agente Giulio Meozzi, che ha spiegato le ragioni dell'addio: “La Sampdoria fa sapere che di fronte a certe offerte è giusto che un giocatore faccia le sue valutazioni e le sue scelte. Scelte però che diventano quasi obbligate a fronte di una totale assenza di contro proposte della Sampdoria su cui il giocatore avrebbe potuto (e voluto) riflettere” ha scritto il procuratore.



“Se a Puggioni, anche a fronte della ferma volontà del mister che gli ha più volte ribadito il suo ruolo fondamentale fuori e dentro il campo, la Sampdoria avesse fatto un’offerta, ridiscutendo il suo contratto, così come gli era stato promesso più volte dalla Società forse le cose sarebbero andate diversamente" ha spiegato ancora Meozzi. "Non vogliamo fare polemica ma solo chiarezza a tutti i tifosi blucerchiati che in queste ore stanno dimostrando molti attestati di stima e affetto a Christian” ha concluso poi l'agente.