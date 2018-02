Non si placano i commenti e le voci intorno all'addio di Christian Puggioni, che ha salutato la Sampdoria per accasarsi al Benevento. Il diretto interessato ha lasciato in lacrime Genova, senza puntare il dito contro il club blucerchiato. Il suo agente Giulio Meozzi invece sembra più scottato con la società di Ferrero. A testimoniarlo ci sono alcune sue dichiarazioni, rilasciate all'emittente genovese Antenna Blu: "Puggioni è un ultras prima ancora di essere un giocatore" ha spiegato il procuratore. "Il video che avete visto non è stato costruito, le sensazioni sono vere perché è un uomo sanguigno. La trattativa è stata un fulmine a ciel sereno, non era preparato mentalmente a questa partenza. Sognava di proseguire il percorso con la Sampdoria, ma di fronte a un’offerta molto importante anche per la sua famiglia sono state fatte delle valutazioni. La società ha avuto delle esigenze, mi fa strano perché era apprezzato dal mister. Se avesse voluto, la Sampdoria avrebbe potuto tranquillamente trattenerlo, invece non ci ha fatto ostruzionismo e lo ha lasciato andare per prendere un portiere con tre giornate di squalifica. Se Viviano si fa male…».



Puggioni era forte anche della stima del suo mister, che lo reputava un elemento imprescindibile nello spogliatoio: "Ha parlato con Giampaolo, che non gli ha mai nascosto la sua professionalità e non avrebbe mai voluto privarsi di un giocatore così importante per lo spogliatoio. Quando ho girato l’offerta alla società, loro hanno cominciato a guardarsi intorno" riporta Sampnews24.com. "Conosco Tozzo, non voglio parlare di lui. Dico solo che davanti ha Belec, dunque non regge il concetto di valorizzare i giovani, perché altrimenti avrebbero dovuto mandarlo a giocare. Falcone è un mio assistito che la Sampdoria ha voluto far giocare in prestito, deve crescere. Per concludere, mi auguro che propongano a Puggioni di diventare dirigente in futuro".