Il suo è il primo nome per l'Inter per rinforzarsi a centrocampo alla riapertura del mercato a gennaio, ma l'arrivo di Ramires dal Jiangsu Suning non appare così scontato, stando almeno alle parole dell'agente del calciatore brasiliano, Luiz Carlini, rilasciate a fcinternews.it: "Ci sono sempre dei sondaggi su Ramires ed è normale che sia così. Non importa in quale campionato giochi, contano le sue abilità. Lui dà sempre il meglio e per questo la porta resta aperta. Ma al Jiangsu Suning è allenato da un grande mister e c’è anche un grande direttore. Ha un contratto ed è felice in Cina". Sull'interesse dell'Inter: Se ho parlato con Walter Sabatini di Ramires all'Inter? L’Inter, ora come ora, è top-top. Ma solo Sabatini può rispondere a questa domanda".



Carlini ha poi allontanato le preoccupazioni relative alle condizioni del suo ginocchio infortunato: "Ha una condizione fisica fantastica. E non solo quella. Si tratta di un calciatore con esperienza, che ha alle spalle due Campionati del Mondo, che si è distinto in competizioni importanti come la Champions League vinta insieme ad altri trofei. E ancora oggi è in grado di competere ad altissimi livelli".