Duetto uruguaiano a Genova. In mezzo al campo, con la maglia blucerchiata, dialogano e si divertono Gaston Ramirez e Lucas Torreira, due delle colonne portanti di questa Sampdoria che ha costruito il suo asse centrale sui sudamericani. Silvestre-Torreira-Ramirez-Zapata: un argentino e un colombiano in difesa e in attacco, e in mezzo loro, Torreira e Ramirez. Ovviamente, i due sono diventati grandi amici. Ad accomunarli ci sono ovviamente le origini, ma pure l'agente. E' il potente Pablo Bentancur, che ha portato al Doria entrambi i suoi assistiti.



"Intraprendere il rapporto professionale è stata la scelta migliore per entrambe le parti, la Sampdoria è stata una destinazione molto positiva per Ramirez, il quale sta dimostrando grande attaccamento e determinazione, come testimoniato dalla recente prestazione di Napoli" ha detto il procuratore a Sampdorianews.net. "Avevamo tante offerte concrete prima di firmare con la Sampdoria; due squadre di Championship, il Betis, il Friburgo e il Nantes allenato da Ranieri, il quale aveva già provato ad acquistarlo nel suo ultimo mercato alla guida del Leicester. Gastòn è un giocatore che aveva bisogno di questo, far parte di una squadra con una filosofia di gioco propositivo, ben sviluppato, offensivo, al contrario di molte altre formazioni che scendono in campo per difendersi".



"Arrivare in Europa con la Sampdoria è il secondo obiettivo stagionale che Gastòn voleva e vuole tuttora raggiungere. Il primo in ordine cronologico era tornare a giocare nel campionato italiano dove è nato calcisticamente a livello europeo ed è già stato protagonista a Bologna". Dopo l'esperienza nel campionato inglese, Ramirez è sicuramente più determinato: "Anni fa fu venduto in Premier League, era molto giovane - conferma l'agente - Oggi è molto maturo, evidenza grande personalità nel caricarsi la squadra anche nelle partite più difficili, ad esempio contro Juventus e Napoli. Sebbene la critica giornalistica non lo nota in alcune occasioni si tratta di un giocatore che corre molto nei 90 minuti".



Bentancur è ovviamente innamorato anche dell'altro suo assistito,Torreira: "E' un ragazzo molto speciale, non sente la pressione e mantiene un'umiltà eccezionale, a volte può sembrare esagerata. Non si è mai disperato, non ha mai rilasciato dichiarazioni che potessero far pressione per un'eventuale convocazione in Nazionale.È un ragazzo speciale e lo dimostra anche nelle piccole cose. Aveva una piccola vecchia Kia e nessuno poteva credere che fosse l'unica auto di un giocatore che milita in serie A in Italia cinque mesi dopo il nuovo contratto con la Sampdoria. Si comprerà un'auto un pochino migliore. É un ragazzo semplice e un professionista esemplare. La sua maggior fortuna è poter avere quest'anno Gastòn come compagno, è una presenza che immaginavo avrebbe potuto aiutarlo ulteriormente nel processo di crescita a livello calcistico e già si stanno vedendo i risultati in campo. Il futuro? L'idea è che Lucas termini questo campionato con la Sampdoria e i blucerchiati possano raggiungere un posto in Europa" conclude Bentancur. "Se verrà migliorata un po' la fase difensiva e sono convinto che così sarà".