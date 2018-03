Mario Giuffredi, agente del terzino classe 1990 della Sampdoria Vasco Regini svela ai microfoni di Sampnews24 i retroscena sul mancato trasferimento del difensore blucerchiato al Cagliari : "Vasco è rimasto per non fare un torto alla società nonostante le proposte ricevute sia in estate che a gennaio. In estate si vedrà, è presto per parlare".