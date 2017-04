Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, ha parlato a Radio CRC del futuro del terzino del Wolfsburg, che piace a Inter e Napoli: "Il giocatore in questo momento pensa solo a questo finale di campionato e sabato potrebbe rientrare in campo contro il Bayern Monaco. Il direttore sportivo Giuntoli conosce bene Ricardo, lo segue da tanti anni. Non posso dirvi se ci sono stati contatti, ma posso assicurarvi che vestire l'azzurro sarebbe sicuramente un passo avanti per il calciatore".