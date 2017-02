E' uno degli attaccanti del momento, 4 gol e 1 assist nelle ultime 8 partite giocatore con la maglia della Sampdoria. Patirck Schick, attaccante ceco classe '96, sta convincendo tutti a suon di prestazioni super. Giampaolo gli sta dando sempre più spazio e insieme ai gol stanno arrivando su di sè le attenzioni di tutti i più importanti club italiani. Per fare il punto sul futuro dell'attaccante blucerchiato è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com l'intermediario che lo ha portato in Italia, Bruno Satin.



Per Schick è un momento d'oro, dopo il mancato approdo alla Roma la Sampdoria alla fine è stata la scelta giusta?

"Ci tengo a precisare che il suo agente è Pavel Paska con cui ho collaborato a lungo in passato e che mi ha chiesto di aiutarlo nel suo approdo in Italia. Sicuramente quando l'abbiamo portato in Serie A abbiamo scelto il progetto più adatto a lui e la Sampdoria ci ha convinto".



Giampolo gli sta dando sempre più fiducia...

"Quando abbiamo scelta la Sampdoria la presenza di Giampaolo che è un allenatore che lancia i giovani è stata importante. Ora lui sta ripagando la fiducia. Schick è una punta giovane che sta lavorando molto bene e che, giustamente sta avendo più spazio".



Gol e prestazioni, è già uno degli attaccanti più richiesti sul mercato?

"Ovviamente quando fai bene tanti club iniziano a seguirti. Lui ha le caratteritische per avere un grandissimo futuro. Va però lasciato lavorare tranquillo perchè ancora deve dimostrare molto".



E' vero che Inter, Milan e Juve lo hanno cercato?

"Non lo nego, il nostro lavoro è parlare con i club più importanti, con quelli che vogliono arrivare o giocano la Champions e un giocatore con le sue caratteristiche e con il suo futuro è normale che piaccia a tutte le big. Però, ha un contratto e dipenderà dalla Sampdoria il suo futuro".