Il futuro di Patrik Schick tiene banco in casa Sampdoria. Anche perchè l'elenco delle pretendenti per il centravanti ceco si allunga giorno dopo giorno. In Italia, oltre alla Juventus e all'Inter, sembra essersi aggiunto anche il Napoli, che per il momento pare essere però piuttosto defilato nella corsa al calciatore.



A fare chiarezza sulla situazione di Schick ci ha pensato Bruno Satin, braccio destro del procuratore di Schick Pavel Paska, che ai microfoni di Radio CRC ha parlato dell'eventualità Napoli per il numero 14 blucerchiato: "E’ normale che una squadra importante sia interessata ad un giocatore top, è tutto logico" ha detto l'agente, come riporta Tuttonapoli.net. "Il reparto offensivo del Napoli però è abbastanza completo. E’ ovvio che Ferrero dica che il giocatore potrebbe bruciarsi andando alla Juventus, ma è il giocatore alla fine che sceglie. Vedremo cosa accadrà, però certamente Schick avrà grande futuro"