Tutta Italia parla ormai della Sampdoria, e in particolare del suo gioiellino Patrik Schick. E dopo gli 8 gol stagionali, tutti lo vogliono. Il mercato, insomma, impazza attorno al numero 14 che per il momento si gode la rete messa a segno contro l'Inter.



Proprio delle società interessate a Schick, e più in generale dei possibili scenari futuri, ha parlato l'agente dell'attaccante ceco Pavel Paska: "Non commento articoli usciti sui giornali italiani, le voci non mi riguardano. Mi occupo solamente dei veri interessi e sappiamo ciò che vogliamo" ha detto il procuratore, come riporta Sampnews24.com. "Siamo d’accordo con le parti che discuteremo le proposte che ci arriveranno, ma lui deve pensare esclusivamente a giocare".



"Patrik è da meno di un anno in Italia - continua Paska - è normale l’euforia per il suo ottavo gol stagionale in pochi minuti disputati, ma ricordiamoci che alla Sampdoria sta completando il suo percorso di crescita dopo le positive esperienze al Bohemians e allo Sparta Praga". Anche l'agente è rimasto sorpreso del suo impatto sulla Serie A: "L’avventura italiana sta evolvendo positivamente, mi aspettavo un grande miglioramento ma non così elevato. Non pensavo sarebbe diventato in poco tempo un valore aggiunto per una formazione già forte in partenza come quella blucerchiata. Adesso è il momento di stabilizzare le sue prestazioni, al mercato penseremo più avanti. Schick - conclude Paska - può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo".