Mario Giuffredi, agente di Gigi Sepe, portiere del Napoli, ha parlato a Radio CRC: "Ci fa piacere la grande stima che Sarri ha di lui, è migliorato in questi 2 anni. Rispettiamo le esigenze del Napoli, ma la società dovrà rispettare le nostre scelte. Non ha grande voglia di fare la panchina, vuole giocare con continuità e chiederemo di andare via. Lui è pronto per fare il titolare al Napoli, ma giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni. Ci lusinga sapere che Sarri vuole tenerlo, ma il giocatore ha tanta voglia di giocare".