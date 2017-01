L'agente del portiere del Napoli Luigi Sepe, Mario Giuffredi,ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo parlato con Giuntoli, per affrontare un discorso col Napoli fino a giugno con tranquillità, se gioca o meno con lo Spezia cambia poco. Il titolare indiscusso è Reina, non aver ancora debuttato non modifica la nostra idea. Genoa? Credo che cerchino un portiere, se lo dovessero chiedere prenderemmo in seria considerazione questa possibilità” Le parole di Giuffredi.