L'agente di Luigi Sepe, portiere del Napoli, ha parlato a Televomero del futuro del suo assistito: ''Quando si sarà concluso il discorso Reina si farà chiarezza. Abbiamo le idee chiare, diremo la nostra posizione e cercheremo di capire se vogliono che Luigi rimanga o vada via. Sepe è un ragazzo ambizioso, vuole arrivare a grandissimi livelli e ci sono due strade: giocare in squadre medie per poi arrivare ad una squadra importante, o essere il secondo in una squadra importante come il Napoli ed aspettare la propria opportunità per dimostrare il proprio valore''.