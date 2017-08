Nonostante da Parigi si affrettino a ritenere chiuso il mercato con l'eventuale arrivo di Mbappé, per i media francesi il PSG potrebbe regalarsi un ultimo colpo. Si tratterebbe del centrocampista classe '91 del Nizza Jean-Michael Seri, scaricato dal Barcellona dopo un lungo corteggiamento e un accordo che era stato raggiunto in toto. E così sulla scena irrompe il club del presidente Al-Khelaifi, come rivela anche l'agente di Seri, Franklin Mala: "Era tutto fatto col Barcellona, poi pochi giorni fa hanno parlato di valutazioni tecniche che avrebbero voluto fare, ma le qualità del giocatore erano già note. Il PSG si è fatto vivo 3 giorni fa e sta facendo pressioni per prendere il ragazzo, anche per la soddisfazione di fare un torto al Barcellona", ha dichiarato a RAC1.