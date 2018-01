L'Inter non perderà Milan Skriniar in questi ultimi due giorni di calciomercato. Il difensore slovacco è il punto di forza della retroguardia di Luciano Spalletti e la sua esplosione non è passata inosservata agli occhi dei più importanti club europei. L'Inter ha rifiutato per questo gennaio un'offerta monstre, come confermato dal suo agente Karol Csontó, che in patria al quotidiano Sport ha però aperto ad un possibile addio in estate.



RIFIUTATI 65 MILIONI - "Sapevo che non sarebbe mai partito in questa sessione di mercato, ma confermo che sul calciatore ci sono top club come Barcellona, Real e i due Manchester, e aggiungo che uno di queste società ha offerto 65 milioni di euro per lui".



IN ESTATE... - "L'Inter mi ha detto che non può permettersi di perdere il suo difensore adesso. Un trasferimento estivo? Su questo non posso pronunciarmi: mancano ancora sette mesi è può succedere di tutto, tanto più che quest'anno ci sono i Mondiali".