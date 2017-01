L'agente di Wesley Snijder ha parlato, stando a quanto riportato FcInter1908, dell'interesse dalla Cina per l'ex giocatore dell'Inter, affermando che per portarlo via dalla Turchia servono 7,5 milioni di euro: ''Sì, due club lo vogliono ma lui ha ancora un contratto, e non hanno fatto ancora nessuna proposta al giocatore. I due club hanno informato il Galatasaray, ma al momento io non ho ricevuto nessuna offerta. Vedremo cosa succederà, qualsiasi club può acquistare Wesley per 7,5 milioni; è nel suo contratto. Valuteremo se accettare o meno, dipenderà dal tipo di proposta. E’ felice al Galatasaray a gli piace Istanbul, per questo non ha fretta di lasciare il club, però vedremo''.