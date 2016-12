Il 2016 si chiude e per José Sosa può essere l'occasione di ripartire da zero: dal suo trasferimento al Milan in estate l'argentino non è riuscito a imporsi, retrocedendo gradualmente nelle gerarchie di Montella. Contattato da Italiacalcio24.it l'agente del giocatore Favio Bilardo ha fatto il punto della situazione: "A causa di una riunione ho potuto seguire solo la parte finale della Supercoppa, ma sono davvero felice per questo successo: il gruppo lo meritava. Sento quasi tutti i giorni José, sta bene ed è sereno. Aspetta il suo momento, è arrivato solo quattro mesi fa e doveva ancora ambientarsi. Ma sta bene, è in forma e attende la sua chance.



Ruolo? Il realtà è come se non ce l’avesse, gioca ovunque: esterno, attaccante, dietro la punta. Dipende dal sistema, si adatta agli schemi degli allenatori. E' pronto a subentrare in qualsiasi posizione, non è un calciatore statico.



Ipotesi cessione da scartare a gennaio? Sì, a oggi sì. Da parte nostra non c'è la volontà di finirla qui e credo nemmeno la società. Il mercato poi è lungo e nel calcio può succedere, del resto se arriva un'offerta importante che convince club e calciatore chiunque potrebbe lasciare la propria squadra, ma la nostra volontà è restare al Milan.



Rapporto con Montella? Buono, è un rapporto lavorativo. Il mio assistito è contento, lavora bene e sa che il Milan ha calciatori importanti in tutti i ruoli e deve aspettare il suo momento. Quando poi arriverà, dovrà approfittarne senza dubbi. A Milano intanto è felice, si trova molto bene. Gli piace la città e l'ambiente, gli piace l'Italia in generale (ndr). Noi argentini ormai siamo italiani (ride ancora, ndr)".