L'agente di Marco Sportiello, Giuseppe Riso, ha commentato la prestazione positiva del proprio assistito nella sfida tra Fiorentina e Atalanta ai taccuini di FirenzeViola.it: "Ieri grande partita di Sportiello. E' felice della sua esperienza in viola fin qui? Marco è stato felice di indossare la maglia della Fiorentina fin dal primo minuto in cui è stato un giocatore viola. A Firenze si trova benissimo ed è molto carico per le partite a venire. Spera di continuare così e fare un grande campionato. E la partita di ieri? L'ho sentito oggi, e non è felice per la partita di ieri. Certo, è consapevole di aver fatto una grande prestazione, ma avrebbe preferito essere meno decisivo e portare a casa i 3 punti, che sono stati molto vicini alla Fiorentina. Adesso può puntare alla Nazionale? Marco è da un po' di tempo che è nel giro della Nazionale, quindi credo che sì: nel futuro potrebbe avere chances in Nazionale. Al momento, in Italia, solo Buffon è ad un livello superiore. Gli altri se la giocano e Sportiello è uno di questi"