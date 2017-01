Tonci Martic, manager dell'esterno sinistro del Napoli e della Nazionale croata, Ivan Strinic (29), è intervenuto ai microfoni di Crc dopo la prova luci e ombre difensive (sottolineate da Sarri) con la Samp: 'Se non giochi con continuità è difficile esprimersi al meglio. Nel suo ruolo c'è Ghoulam, tra i migliori in A, e anche Sarri è tra i migliori tecnici d'Italia: sebbene Ivan sia un professionista serio, però, non è facile accettare le esclusioni". Cessione in vista a gennaio? "A Napoli sta bene e la società, nonostante una serie di offerte, non ha mai voluto affrontare il discorso. Non è in vendita".