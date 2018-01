è a Torino ormai da quattro stagioni e da lì non sembra muoversi: ogni sessione di mercato è tra i più richiesti - almeno per quanto riguarda i club di Serie A - eppure la Juve non lo lascia andare, operazioni non concluse e tentativi dell'ultimo minuto compresi. Uno di quei giocatori che in campo mettono l'anima, tanto da creare un legame con i tifosi bianconeri, anche se nell'ultimo periodo sembrano un po' affievoliti.Ne parliamo oggi, in esclusiva su, il suo agente: "In Italia lo vuole l'80% dei club, con alcuni più insistenti (ndr)all'esteroprincipalmente".