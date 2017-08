L'agente di Stefano Sturaro, Carlo Volpi, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve: "Sì, confermo che ero allo stadio per seguire i bianconeri. La stagione è iniziata molto bene perchè la squadra ha reagito benissimo, era improbabile che con la preparazione svolta in America si sarebbe presentata al top per la Supercoppa. Non ho mai incontrato Percassi, sono state scritte delle bugie. Juric e Gasperini farebbero delle carte false per riaverlo con loro perchè conoscono bene il suo modo di lavorare. L'unico incontro che è avvenuto è stato con Pantaleo (Corvino ndr), che voleva conoscere le situazioni riguardo Stefano e ha dimostrato una grande considerazione sul ragazzo. Sperava potesse essere della sua squadra. Atalanta e Genoa? Non nego che ci sia la volontà dei direttori sportivi di acquisirlo ipoteticamente in prestito, stanno cercando di convincerlo proprio perchè è l'anno del Mondiale.