Carlo Volpi, agente di Stefano Sturaro, centrocampista classe '93 della Juventus, ha parlato a Radio Sportiva dell'evoluzione tattica del suo assistito, schierato da terzino destro sia in Champions League contro il Barcellona che in campionato contro la Fiorentina: "Stefano si sta adattando a giocare anche nella nuova posizione. Allegri ha voluto fargli fare questo ruolo perché lo ritiene all’altezza e lui ha risposto sempre presente. Mercato? Per fortuna che è finito (ride, ndr) perché sono arrivati veri e propri corteggiamenti, anche dall’estero. Fiorentina? Sì, Corvino mi ha contattato ma la cosa è finita subito, proprio perché la Juventus ha immediatamente ribadito la volontà di non cederlo. Lui stesso è stato molto contento di rimanere in bianconero".