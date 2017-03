Stefano Sturaro sta faticando a trovare spazio alla Juventus, a causa anche di diversi problemi fisici. L'agente del centrocampista ex Genoa, Carlo Volpi, ha parlato del suo assistito, e della partita contro il Napoli, ai microfoni di Radio CRC,: "Sturaro è soddisfatto di tutto quello che sta apprendendo alla Juventus, poi le vie del mercato sono infinite. Gode della stima di Giuntoli che con Sarri ha creato un blocco lavorativo importante. All’estero sento spesso che lo scouting del Napoli è presente in campi impensabili, questo perché il club svolge un lavoro in profondità. Giuntoli ha sempre visto in Sturaro grandi qualità ed è stato sempre trattato a prescindere, ma la Juve ha sempre chiuso le porte".