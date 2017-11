Pablo Bentancur, l'agente del centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira, ha parlato a TMW del futuro del suo assistito smentendo l'ipotesi di un trasferimento a gennaio e confermando l'addio annunciato a fine anno: "In estate faremo un trasferimento importante. Ma non a gennaio. Sarebbe un peccato portarlo via. Ne abbiamo già parlato con la Samp. Arriveranno offerte importanti. La clausola? Nessun raddoppio della clausola. La clausola è di 25 milioni, manca molto alla fine del campionato. E a gennaio non si muove”.