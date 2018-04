Occhi già sul mercato di giugno: domenica la Sampdoria è attesa dalla difficilissima trasferta di Torino contro la Juventus, ma la dirigenza blucerchiata è al lavoro per iniziare ad imbastire le prime operazioni in vista dell'estate. Uno dei colpi 'low cost' del club doriano potrebbe arrivare dalla Serie B, e in particolare dall'Entella, club a cui appartiene il cartellino di Luca Tremolada.



Trequartista, classe 1991, Tremolada nel corso di questa stagione si è distinto per continuità di rendimento e numero di gol: sono già 10 le reti messe a segno in cadetteria con la maglia della Ternana, società che lo ha prelevato in estate in prestito dall'Entella. L'interesse dei blucerchiati per il giocatore è reale, come conferma il suo procuratore Giacomo Branchini a Sampdorianews.net: "Con la Samp ne abbiamo parlato, per loro si tratta di un giocatore conosciuto. Luca è in prestito alla Ternana che può sfruttare la clausola di riscatto dall'Entella ad una cifra relativamente bassa" ammette l'agente. "In estate potrà essere prelevato ad un prezzo invitante, ovviamente la Ternana non lo lascerebbe partire a zero, vorrà ricevere una determinata cifra, per intenderci un giocatore dalle sue qualità costerebbe 20 volte tanto in Spagna, si tratterebbe pertanto di un ottimo affare per i club interessati".



L'interesse di Corte Lambruschini quindi è concreto: "Sicuramente la Sampdoria è una pista, bisognerà vedere il grado del loro interesse, senz'altro è un giocatore che conoscono" conferma Branchini. "Per sistema di gioco e qualità espressa la Sampdoria sarebbe una squadra molto giusta per Luca. Anche per il rendimento fornito in questa stagione il ragazzo merita la serie A, sulle sue tracce ci sono un sacco di squadre nonostante la pessima stagione della Ternana. E' vero che ha spesso agito da trequartista, ma ha dimostrato anche quest'anno di ricoprire al meglio diversi ruoli, come l'interno di centrocampo, il vertice basso in mediana. Già all'Entella aveva dimostrato tutto il proprio valore - conclude il procuratore - collezionando goal e assist”.