"La Roma giocherà 50 o 60 partite in questa stagione, hanno voluto fortemente Cengiz ed è stata una dimostrazione importante per indirizzare la nostra decisione". Omer Ozun, agente del turco Under, ai microfoni di Bein Sports ha parlato della firma del suo assistito con la Roma. "Per il ragazzo e per il Basaksehir la Roma rappresenta il progetto migliore. Monchi è stato un fattore determinante nella scelta, ci hanno rassicurato sulla volontà di puntare da subito su Cengiz, cosa che non avrebbe fatto il City che era disposto a prenderlo ed a girarlo al Friburgo".